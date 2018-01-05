Вчені Інституту старіння людини у Нідерландах добувають криптовалюту за допомогою людського тепла.

Як зазначають на сайті інституту, людське тіло у стані спокою здатне виробляти 100 Вт зайвого тепла. Вчені розробили спеціальний костюм, який дозволяє збирати це тепло та перетворювати на електроенергію.

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"Ми створили корпус-костюм, який використовує термоелектричні генератори для збору різниці температур між людським тілом та навколишнім середовищем і перетворює його на корисну електроенергію. Потім вироблена електроенергія надходить на комп'ютер, який виробляє криптовалюту", - йдеться у повідомлені інституту.

За час роботи проекту, вченим вдалося добути понад 16,5 тисяч одиниць різних криптовалют, серед яких: верткоїн, деш, етереум, старткоїн, ліск та лайткоїн.