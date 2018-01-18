ЗМІ: Держдеп планує зовнішню політику США за повідомленнями Трампа в Twitter

Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що роздруковує твіти президента США Дональда Трампа при плануванні зовнішньої політики країни. Про це він розповів в інтерв'ю з екс-держсекретарем Кондолізою Райс, пише The Hill.

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«Залишатися в курсі важко, тому що у мене навіть немає облікового запису в твіттері, з якого я можу стежити за його (Трампа) твітами, тому мої співробітники зазвичай друкують ці твіти і передають мені», - пояснив Тіллерсон.

При цьому держсекретар зазначив, що сам з'являтися в твіттері не планує.