ЗМІ: Держдеп планує зовнішню політику США за повідомленнями Трампа в Twitter
При цьому держсекретар зазначив, що сам з'являтися в твіттері не планує.
Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що роздруковує твіти президента США Дональда Трампа при плануванні зовнішньої політики країни. Про це він розповів в інтерв'ю з екс-держсекретарем Кондолізою Райс, пише The Hill.
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«Залишатися в курсі важко, тому що у мене навіть немає облікового запису в твіттері, з якого я можу стежити за його (Трампа) твітами, тому мої співробітники зазвичай друкують ці твіти і передають мені», - пояснив Тіллерсон.
При цьому держсекретар зазначив, що сам з'являтися в твіттері не планує.
Sec. of State Rex Tillerson says staff prints tweets by President Trump out for him:— NBC News (@NBCNews) January 18, 2018
"It allows me to now begin to think about, all right, how do we take that then into – if it's a foreign policy issue is it – what is it he's tweeting about, how do we take that and use it now?" pic.twitter.com/DcyskFE21B