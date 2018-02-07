Експерти розповіли про сумну долю запущеної у космос Tesla Roadster

Учені говорять, що якщо Tesla Roadster не буде знищена внаслідок зіткнення, то це зробить радіація.

Експерти назвали найголовніші загрози для особистого автомобіля Ілона Маска Tesla Roadster, запущеного у ході запуску ракети Falcon Heavy у вівторок, 6 лютого.

Серед них - радіація, ймовірне зіткнення з об'єктами й космічним сміттям, передає Live Science.

Так, хімік Вільям Керролл зазначає, що авто загрожуватимуть тверді об'єкти й радіація: "Органіку зруйнують різні види радіації, з якими вона зіткнеться... Органічним речовинам у такому довкіллі я б не дав і року".

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У цьому випадку органіка - це пластмаси й навіть каркас машини з вуглецевого волокна.

Крім того, малоймовірно й те, що електрокар розминеться із мікрометеоритами.

У свою чергу, інший хімік, Річард Сахлебен загалом підтримує думку Керролла, але переконаний: навіть через мільйон років автомобіль буде впізнаваним.

Нагадаємо, ракета Falcon Heavy стартувала з космодрому у Флориді о 22:45 6 лютого. Це був тестовий запуск з метою випробування першої ракети, здатної доставити людей на Марс.

Частину ракети транспортував український літак Ан-124-100 "Руслан". Два прискорювачі одночасно й успішно приземлилися на наземні майданчики, тоді як центральний схибив та розбився в океані.

Замість вантажу у космос полетів особистий автомобіль Ілона Маска. У вишневій Tesla Roadster знаходиться манекен у скафандрі виробництва SpaceX. Наразі ракета з автомобілем Маска вийшла за межі орбіти Марсу.

Запуск коштував компанії SpaceX у 500 млн доларів. Falcon Heavy може вивести 63,8 тонн вантажу на низьку навколоземну орбіту. Це робить її найпотужнішою з нинішніх ракет.