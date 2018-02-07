Роскосмос не привітав Маска з історичним запуском Falcon Heavy

"Твіттер" Роскосмосу в цей день розповів про чемпіонат з бадмінтону.

Запуск надважкої космічної ракети Falcon Heavy, здатної зіграти вирішальну роль в майбутньому польоты людини на Марс, викликав хвилю інтересу на Землі. Пряму трансляцію в телевізійних мережах і через інтернет дивилися мільйони глядачів.

Як зазначає російська служба «Бі-бі-сі», після виведення символічного вантажу (вишневого спорткара Tesla) на задану орбіту і точного приземлення двох з трьох ракет-прискорювачів назад на космодром стало зрозуміло, що випробування пройшло успішно. Невдачі третього прискорювача, який впав в океан замість плавного приземлення на морську платформу, творець проекту Ілон Маск назвав очікуваною. На Ілона Маска і співробітників його компанії ЅрасеХ посипалися привітання, в тому числі і від тих, хто безпосередньо конкурує зі SpaceX в космічній гонці.

Повідомлень від Роскосмосу або від керівництва Росії - найбільшої космічної держави - у Флориду не надійшло, а "Твіттер" Роскосмосу в цей день розповів про чемпіонат з бадмінтону.

В. о. голови американського аерокосмічного агентства НАСА Роберт Лайтфут написав в "Твіттері": "Всі ми в [космічній] індустрії знаємо, яких зусиль коштує вивести ракету в перший політ, і визнаємо гігантське досягнення, свідком якого ми стали".

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НАСА розробляє власну надважку ракету SLS, яка, однак, свідомо буде поступатися Falcon Heavy в вантажопідйомності і вартості запусків. Але це не зупинило державне агентство, бюджет якого обмежений рішеннями влади, від співпраці з приватною корпорацією Маска.

НАСА не забув нагадати у своєму офіційному Twitter-акаунті, що запуск суперракети Ілона Маска здійснено зі стартового майданчика, що належить агентству Космічного центру імені Кеннеді у Флориді, і тепер це найбільш затребуваний і багатоцільовий космопорт в США.

Привітали Ілона Маска президент і віце-президент США. Дональд Трамп також згадав НАСА і міжнародних партнерів, підкресливши, що досягнення Маска - вершина американської винахідливості. Користувачі соцмереж тут же помітили, що Маск - іммігрант, який приїхав до США з ПАР, і пригадали Трампу його антиіммігрантську риторику.

Російський віце-прем'єр Дмитро Рогозін, який курирує космічну галузь і очолює наглядову раду Роскосмосу, в ніч після запуску і на наступний день зберігав у "Твіттері" мовчання, хоча зазвичай активно спілкується з публікою.

Запуск прокоментував інший російський віце-прем'єр Ігор Шувалов. Звертаючись до фіналістів конкурсу "Лідери Росії", він сказав, що "російський народ талановитіший американського". "Нехай серед вас з'являться ось ці Ілони Маски, які вчора показували на весь світ, як здійснили тестовий запуск важкої ракети", - побажав він.

На офіційному акаунті Роскосмосу повідомили про те, що на борту Міжнародної космічної станції вперше в історії пройшов турнір з бадмінтону. НАСА в цей же час твітнуло архівний запис того, як в 1971 році американські астронавти грали в гольф на поверхні Місяця.

Офіційний представник "Роскосмосу" Ігор Буренков в інтерв'ю виданню "Ехо Москви" заявив, що запуск ракети Falcon Heavy з автомобілем Tesla є рекламним трюком.

Директор Європейського космічного агентства Йон Вернер через вісім годин після запуску у своєму твіттері обмежився одним словом "Вітання", а офіційний акаунт агентства перепостив це коротке повідомлення.

Реакцію Національної космічної адміністрації Китаю виявити в "Твіттері" не вдалося, що можна пояснити відсутністю "Твіттера" в Китаї - сервіс в країні заблоковано, замість нього діє національний месенджер Weibo.

Не стали постити своїх відгуків на запуск космічні відомства Японії, Індії, та Об'єднаних Арабських Еміратів, які розробляють власну марсіанську програму.

Приватні аерокосмічні корпорації, у яких Ілон Маск вирвав першість у космічній галузі, з ентузіазмом відреагували на дебют Falcon Heavy.

"Успішний пуск SpaceX підштовхнув нашу галузь, тепер ми рухаємося швидше і далі, - сказано в офіційному "Твіттері" компанії Boeing. - Boeing скоро запустить власну нову ракету, призначену для доставки людини на Марс і ще далі".

"Привітання SpaceX з сьогоднішнім запуском, - написала корпорація Lockheed Martin. - З нетерпінням чекаємо незабаром відправки нашого супутника Arabsat 6A".

Один з головних конкурентів Falcon Heavy - надважка ракета New Glenn, яку розробляє нещодавно створена Blue Origin, компанія засновника Amazon Джеффа Безоса. Напередодні запуску Falcon Heavy Безос побажав Маску удачі. Той подякував конкуренту і послав йому emoji з поцілунком.