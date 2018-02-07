Історичний запуск Falcon Heavy не обійшовся без накладок: сталися дві помилки

Історичний запуск Falcon Heavy не обійшовся без накладок. Але все одно це великий успіх.

SpaceX не змогла успішно посадити центральний прискорювач на океанську платформу. За словами Ілона Маска, у ракети не вистачило палива для м'якої посадки, й вона вдарилася об воду на швидкості близько 500 кілометрів на годину приблизно за сто метрів від платформи. Удар був такої сили, що платформу засипало уламками.

У SpaceX є відеозапис інциденту, але він поки не опублікований. Серйозною невдачею в SpaceX це не вважають: зрештою, компанія ще жодного разу не намагалася посадити кілька прискорювачів, і й взагалі ніколи не запускала важкі ракети, передає "Медуза".

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Ще одна помилка — це орбіта, на яку вивели "Теслу". Спочатку передбачалося, що автомобіль доставлять на геліоцентричну орбіту навколо Сонця — вона дозволяє найбільш ефективно дістатися до Марса. Вийти на орбіту не вдалося: другий щабель Falcon Heavy занадто сильно розігнав "Теслу", і замість того, щоб курсувати навколо Сонця між Землею і Марсом, вона вирушила до поясу астероїдів між Марсом і Юпітером.

Ракета Falcon Heavy стартувала з космодрому у Флориді о 22:45 6 лютого. Це був тестовий запуск з метою випробування першої ракети, здатної доставити людей на Марс.

Частину ракети транспортував український літак Ан-124-100 "Руслан". Два прискорювачі одночасно й успішно приземлилися на наземні майданчики, тоді як центральний схибив та розбився в океані.

Замість вантажу у космос полетів особистий автомобіль Ілона Маска. У вишневій Tesla Roadster знаходиться манекен у скафандрі виробництва SpaceX. Наразі ракета з автомобілем Маска вийшла за межі орбіти Марсу.

Запуск коштував компанії SpaceX у 500 млн доларів. Falcon Heavy може вивести 63,8 тонн вантажу на низьку навколоземну орбіту. Це робить її найпотужнішою з нинішніх ракет.