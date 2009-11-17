Шаттл Атлантіс стартував до МКС

Шаттл "Атлантіс" у понеділок стартував з космодрому на мисі Канаверал у Флориді. На його борту шість астронавтів: командир Чарльз Хобо (Charles O. Hobaugh), пілот Баррі Вілмор (Barry E. Wilmore), фахівці Майк Форман (Mike Foreman), Роберт Сатчер (Robert L. Satcher Jr), Ренді Брезник (Randy Bresnik) і Ліланд Мелвін (Leland Melvin).

Атлантіс везе на станцію більше 12 тонн вантажів. За 11 днів фахівці місії мають тричі вийти в космос, щоб виконати зовнішні роботи з обслуговування МКС, встановити нове устаткування.

Планується, що нинішній політ Атлантіса - останній. З 2010 року транспортування МКС забезпечуватимуть російські "Союзи", а за кілька років їх замінять нові кораблі "Оріон".