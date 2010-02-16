Microsoft показала нову версію Windows Mobile

Корпорація Microsoft продемонструвала нову версію мобільної операційної системи Windows Mobile. Презентація відбулась у понеділок, 15 лютого, на конференції Mobile World Congress, що проходить у Барселоні. Операційну систему, якв одержала назву Windows Phone 7 Series, представив генеральний директор Microsoft Стів Балмер.

В офіційному прес-релізі наголошується, що перші мобільні пристрої з новою ОС мають надійти в продаж наприкінці цього року. Корпорації Microsoft вже вдалося одержати підтримку таких операторів, як AT&T, Vodafone, Orange, Deutsche Telekom і багато інших, а також цілого ряду виробників телефонів, серед яких Samsung, LG, HTC і Sony Ericsson.

За словами представників компанії, в Windows Phone 7 Series буде шість основних розділів. Кожний з них відповідатиме певному виду діяльності користувача. Наприклад, у розділі People буде присутній контент з різних соціальних мереж, а розділ Pictures дозволить ділитися фотографіями і відеороликами з іншими користувачами.

Також власники телефонів з новою операційною системою зможуть знайти офіційні додатки й ігри в спеціальному магазині (розділ Marketplace), а також працювати з різними документами (розділ Office). Крім цього в Windows Phone 7 Series буде інтеграція з мережевим сервісом Xbox Live (розділ Games), а також можливість відтворювати музику і відеоролики (розділ Music + Video).

Інформація про те, що нову версію Windows Mobile покажуть на конференції Mobile World Congress, з`явилася на початку січня 2010 року. Спочатку передбачалося, що ОС з`явиться в 2009 році, але натомість компанія Microsoft випустила Windows Mobile 6.5.

Лента.ру