На метро з Ялти до Севастополя: мрії та дійсність

На Південному березі Криму планується побудувати міні-метро "Радан". Сучасну технологію вирішення транспортної проблеми в Ялті запропонували фахівці ДП АНТК "Антонов", розробка щодо будівництва міні-метро "Радан" вже внесена в генеральний план розвитку Великої Ялти до 2025 року, повідомила УНІАН прес-секретар мера Ялти Тетяна АГАРКОВА.

За інформацією Т.АГАРКОВОЇ, сьогодні з проектом будівництва міні-метро ялтинських депутатів ознайомив співробітник відділення наземного транспорту ДП АНТК "Антонов" Віктор МАЦАК. За його інформацією, розробка проекту міні-метро велася ще в 1970-80 роки.

"Мета легкого метро - заповнити "нішу" міського транспорту між тролейбусом із пасажироперевезеннями в 10 тисяч осіб на годину й підземним метро з перевезеннями в 30 тисяч осіб на годину, - зазначає Т.АГАРКОВА, посилаючись на інформацію ДП АНТК "Антонов". «Міні-метро відрізняють полегшені вагони, виготовлені з використанням авіаційних технологій і матеріалів, новий тип двигуна, що не реагує на кліматичні умови, й повна автоматизація управління рухом. Ще одна відмінна особливість міні-метро - можливість уникнути навантаження на обвальні зони, обминаючи їх у повітрі».

Міні-метро буде побудоване на опорах, заввишки 5-50 метрів, відстань між опорами - 20-30 метрів. Максимальна швидкість міні-метро - 90 кілометрів на годину.

Як зазначає прес-секретар мера Ялти, в Україні аналогів міні-метро немає, фахівці вивчали досвід вже реалізованих проектів у Франції та Канаді.

В Ялті пропонується побудувати "пілотний проект" - перші два кілометри траси, які з`єднають селища Массандра і Василівка. На це потрібно 25 мільйонів гривень. "Гроші готовий надати Кабінет міністрів із державного бюджету України. Проект було узгоджено в 14 міністерствах", - повідомив голова координаційно-наглядової ради зі створення системи "Радан" на Південному березі Криму Рафаель ХАЛФІН.

Зараз необхідна згода депутатів Ялтинської міськради на проведення дослідницьких робіт і розробку ТЕО. Якщо така згода буде одержана, а всі дослідження проведені швидко й успішно, то через п`ять років перша лінія міні-метро стане до ладу на Південному березі Криму. "Цим же шляхом мають намір рухатися в Донецьку та Одесі, - повідомив Р.ХАЛФІН. - Але Ялта, як літня столиця України, повинна стати піонером упровадження сучасних транспортних технологій".

У разі успіху пілотного проекту планується створити лінію міні-метро, яка з’єднає Сімферополь, Ялту і Севастополь, що поліпшить доступ до південнобережних селищ.