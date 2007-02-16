Україна представила Ан-148 у Казахстані

Новий регіональний пасажирський літак Ан-148 представлений у Казахстані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АНТК ім. Антонова, відповідна презентація, організована спільно АНТК ім. Антонова, посольством України в Казахстані та однією з провідних авіакомпаній Казахстану «SСAT», відбулася 12 лютого 2007 року в столиці Казахстану Астані.

Авіакомпанія «SСAT» є замовником перших Ан-148, які експлуатуватимуться в Казахстані. Разом з іншою казахською авіакомпанією «Беркут» вона замовила в Україні сім таких літаків, виробництво яких уже ведеться в Києві.

Під час презентації відбувся огляд літака і його потужностей. «Характеристики літака відповідають міжнародним стандартам, а в чомусь навіть перевершують їх, тому за ним велике майбутнє, - сказав під час огляду радник посла Росії в Казахстані В. ПОРТНОЙ. - Це чудово, що літак створювався в кооперації з Росією, адже це важлива складова співпраці між нашими державами».

Посол Азербайджану в Казахстані Лятіф ГАНДІЛОВ висловив переконання в тому, що Ан-148 матиме значний попит на Кавказі. «Такі літаки просто необхідні для простору СНД», - підкреслив він.

У презентації взяли участь депутати парламенту Республіки Казахстан, спікер Касим-Жомат Кемальович ТАКАЄВ, міністр транспорту і комунікації Казахстану Сірік АХМЕТОВ, керівники авіакомпаній, посли Азербайджану, Білорусі, Грузії, Іспанії, Італії, Словаччини, торгові представникам Росії, Туркменістану і ФРН.

Довідка УНІАН. У програмі по створенню регіонального реактивного літака Ан-148 беруть участь близько двохсот українських і російських компаній, а також підприємств Німеччини, США і Франції.

За оцінками експертів, Ан-148 на 25-30% перевершує за економічністю в експлуатації інші літаки аналогічного класу.

Орієнтовна вартість літака - 16,2-18 млн. дол. залежно від комплектації.

Ан-148 призначений для пасажирських, вантажопасажирських і вантажних перевезень на регіональних і магістральних лініях. Сертифікація Ан-148 проводиться відповідно до сертифікаційного базису СБ-148, який розроблений на основі авіаційних вимог країн СНД АП-25 і європейських СS-25.

Міждержавний авіаційний комітет має намір завершити сертифікацію Ан-148 у лютому 2007 року, а європейська валідація сертифікату стане можливою вже в 2008 році.