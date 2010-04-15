НКАУ: час братися до створення оперативно-тактичної ракети

Державне конструкторське бюро "Південне" (Дніпропетровськ) в 2009 р. захистило в міністерстві оборони ескізний проект багатофункціонального ракетного оперативно-тактического комплексу "Сапсан". Про це повідомив на прес-конференції генеральний директор Національного космічного агентства (НКАУ) Юрій Алексєєв, відповідаючи на запитання. "Цього року ми повинні взятися до проектування", - сказав він.

За даними НКАУ, на цю програму в 2009 р. виділено 6,8 млн. дол. Зокрема 4,6 млн. дол. одержало від міністерства оборони КБ "Південне" для проектування комплексу. 2,2 млн. дол. перераховано НКАУ для адаптації технології. "Якщо ми сьогодні починаємо працювати, я думаю, за 2,5-3 роки вийдемо на льотні випробування", - цитує Ю.Алексєєва РосБізнесКонсалтинг.

За його оцінкою, для створення такої ракети буде потрібно близько 450 млн. дол., натомість російський ударний комплекс "Іскандер" обійшовся в 1 млрд дол. Голова НКАУ зазначив, що головним питанням є затвердження урядом програми із створення комплексу, що дозволить виділяти кошти на цей проект окремим рядком в держбюджеті. Він зазначив, що спілкувався з керівництвом міністерства оборони, яке підтримує необхідність створення такого озброєння.

Оперативно-тактичні комплекси української армії вичерпають свій ресурс в 2015-2016 рр. Рішення про створення ракетного комплексу "Сапсан" РНБО ухвалив в 2006 р.