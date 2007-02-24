Стрімко набуває популярності фах СМС-автора

У Китаї стрімко набуває популярності нова професія - автор СМС-повідомлень, повідомляє Сіньхуа. Особливий попит послуги СМС-письменників мають на свята, коли сотні мільйонів людей прагнуть справити враження на своїх коханих незвичайним повідомленням.

За даними операторів стільникового зв`язку, упродовж тижня канікул, присвячених святкуванню Нового року за місячним календарем, китайці надіслали близько 14 мільярдів СМС. За тиждень деякі автори заробили понад 10 тисяч юанів ($1280).

Користувачі викачують повідомлення зі спеціалізованих інтернет-сайтів, а автор одержує $0,01 за кожне відправлене повідомлення.

Для багатьох написання СМС-повідомлень стало вже основною професією. Автори навчаються малювання та музики, щоб створювати мультимедійні повідомлення, які мають особливий попит у китайської публіки.

За даними міністерства інформації КНР, протягом року китайці відправляють майже 430 мільярдів СМС.

РІА “Новости”