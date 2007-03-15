Porsche готує найпотужнішу версію купе 911 (фото)

Компанія Porsche закінчує дорожні випробування нової, найпотужнішої версії купе Porsche 911, яка одержить назву 911 GT2. Цей автомобіль буде побудований на базі турбованого Porsche 911 Turbo, але стане помітно легшим і швидшим за нього.

Як очікується, новий 911 GT2, на відміну від повноприводного 911 Turbo, матиме привід тільки на задню вісь, що дозволить знизити втрати в трансмісії, а також вагу автомобіля. Крім того, новинку вкомлектують полегшеним кузовом з каркасом безпеки, внаслідок чого 911 GT2 стане приблизно на 90 кілограмів легшим за базову модель 911 Turbo. Нарешті, це купе планується комплектувати турбомотором, форсованим до 500-525 кінських сил .

Упізнати новинку зовні можна буде за новим переднім бампером з оригінальним оформленням центрального повітрозабірника і світлодіодними "протитуманками", а також за масивним антикрилом ззаду і новим заднім бампером з безліччю вентиляційних прорізів.

Дебют нового Porsche 911 GT2, як очікується, відбудеться восени на автосалоні у Франкфурті.

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