Телекомпанії Харківської області будуть об'єднані на один сервер

Усі районні телекомпанії Харківської області будуть об`єднані в єдиний інформаційний простір.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про плани ОДА щодо об`єднання всіх районних електронних засобів масової інформації в єдиний простір сьогодні на нараді з керівниками райтелекомпаній розповіла начальник Управління у справах преси та інформації ХОДА Вікторія МАРЕНИЧ.

За її словами, в рамках Програми інформатизації Харківської області на 2011-2013 роки передбачено створення єдиного серверу, де всі телекомпанії області зможуть обмінюватися відеоматеріалами про події з життя свого району та обласного центру. Це дозволить урізноманітнити інформаційну палітру новинних випусків як районних телеканалів, так і обласного державного телебачення, а також дасть можливість економити значну частину коштів, яка сьогодні витрачається Харківською обласною державною телерадіокомпанією на відрядження у віддалені точки області.

«Створення подібного серверу назріло вже давно, - зазначила В.МАРЕНИЧ. - Але тільки зараз, коли нове керівництво облдержадміністрації впритул зайнялося впровадженням Програми інформатизації Харківської області, ми підійшли до вирішення цього завдання. Наша мета - налагодити якомога більш повний обмін інформацією, щоб жителі різних районів нашої області та самого обласного центру мали більш повне уявлення про життя Харківщини».

Також директори районних телекомпаній були ознайомлені з проектом Програми розвитку інформаційного простору Харківської області, впровадження якої ініціює Управління у справах преси та інформації.