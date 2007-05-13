Київська політехніка поєднає освіту, науку і виробництво

15 травня об 11.00 у Києві у залі засідань Національного технічного університету України «КПІ» відбудеться урочиста церемонія підписання угоди про створення корпорації «Науковий парк «Київська політехніка».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного агентства України з інвестицій та інновацій, діяльність корпорації, відповідно до Закону України від 22 грудня 2006 року “Про науковий парк “Київська політехніка””, буде спрямована на інтенсифікацію процесів розробки, виробництва, впровадження високотехнологічної продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, підвищення надходжень до державного та місцевих бюджетів шляхом поєднання освіти, науки і виробництва з метою прискорення інноваційного розвитку економіки України.

Як зазначається у повідомленні, створення корпорації має загальнонаціональне значення, оскільки дасть можливість створювати високоінтелектуальну продукцію, здійснювати науковий і кадровий супровід її промислового випуску та виведення на ринки.

Засновниками корпорації є Національний технічний університет «КПІ» та державне підприємство Держінвестицій «Національний центр впровадження галузевих інноваційних програм».

У заході візьмуть участь перший віце-прем’єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ, голова Державного агентства України з інвестицій та інновацій Віктор ІВЧЕНКО, ректор НТУУ "КПI" Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ. На церемонію також запрошені міністр освіти і науки Станіслав НІКОЛАЄНКО, міністр промислової політики Анатолій ГОЛОВКО, голова Київської обласної державної адміністрації Віра УЛЬЯНЧЕНКО, голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, радник Президента України Олександр ЗІНЧЕНКО.

Урочиста церемонія відбудеться 15 травня у залі засідань Національного технічного університету України «КПІ» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 47, корпус 1, зала засідань (1-ий поверх).

Початок реєстрації о 10.30.

Акредитація завершується 14 травня о 15.00.

Довідка УНІАН. Державне агентство України з інвестицій та інновацій створено у 2005 році. Агентство є державним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, робота якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України. Держінвестицій відповідає за формування та реалізацію державної політики у сфері інвестицій та інноваційного розвитку, а також координацію роботи центральних органів виконавчої влади у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності. Підвідомчі організації – Українська державна інноваційна компанія, Український центр сприяння іноземним інвестиціям та державне підприємство «Національний центр впровадження галузевих інноваційних програм».

Національний технічний університет України «КПІ» створений 1898 року як Київський Політехнічний інститут. 8 квітня 1995 року, враховуючи велику організаторську роль Київського політехнічного інституту в підготовці інженерних і наукових кадрів, Указом Президента України “Про Київський політехнічний інститут” йому надано статус Національного технічного університету України. Нині Київський політехнічний інститут – найбільший вищий навчальний заклад України.