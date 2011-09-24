Падаючий супутник ввійде в атмосферу сьогодні о 7-й ранку

Американський науковий супутник UARS (Upper Atmosphere Research Satellite), за останніми розрахунками, ввійде в щільні шари атмосфери в суботу о 04.04 за Грінвичем (07.04 у Києві), плюс-мінус три години, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на американський Центр вивчення космічного сміття (Center for Orbital and Reentry Debris Studies).

Наразі висота орбіти супутника - від 145,4 до 151,2 кілометра, він робить один оберт довкола Землі за 87,5 хвилини.

Американський науковий супутник UARS масою 6,5 тонни, призначений для вивчення верхніх шарів атмосфери, був запущений 1991 року і виведений з експлуатації в 2005-му. Пропонувалося забрати супутник з орбіти на шатлі, але цього не було зроблено. Супутник був переведений на нижчу орбіту і перейшов в "сплячий" режим. Згодом він зіткнувся з невідомим предметом, ймовірно, фрагментом радянського супутника "Космос-1275".

Передбачається, що після падіння його уламки можуть бути розкидані уздовж смуги довжиною понад 800 кілометрів.