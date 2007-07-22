Google готовий викупити у США радіочастоти за $4,6 млрд

Пошукова інтернет-система Google Inc. готова запропонувати американському урядові 4,6 млрд дол. за надання компанії радіочастот. Єдиною умовою, за якої Google буде зацікавлений в такій угоді, є дозвіл від уряду віддавати придбані радіочастоти в лізинг іншим компаніям, передає Associated Press.

Виконавчий директор Google Ерік Шмідт зазначив, що розширення діяльності компанії на ринку бездротового зв`язку стане ключовим завданням Google в найближчій перспективі.

Аукціон з радіочастот буде проведений Міністерством фінансів Сполучених Штатів до 28 січня 2008 р. Всього американський уряд за допомогою аукціону планує заробити близько 20 млрд дол.

Чистий прибуток Google за I півріччя 2007 р. зріс проти 2006 р. на 47% - з 1,31 млрд дол. до 1,93 млрд дол., нагадує РосБізнесКонсалтинг. При цьому виручка збільшилася на 60% - з 4,71 млн. дол. до 7,54 млрд дол. Чистий прибуток в II кварталі поточного року зріс на 28% і склав 925,1 млн. дол. Оприлюднені дані виявилися нижчими за прогнози аналітиків.

Остання велика операція Google відбулася на початку липня ц.р., коли компанія купила світового лідера серед розробників систем безпеки інтернет-комунікацій Postini за 625 млн. дол. готівкою. За допомогою цього придбання Google планує забезпечити захист електронної пошти, системи швидких повідомлень і інших способів інтернет-комунікації.