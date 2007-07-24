Як захистити швейцарський сир від французів

Швейцарія звернулася до Євросоюзу з проханням захистити найбільш відомий сорт швейцарського сиру без дірок Gruyere від конкуренції з боку французьких виробників, повідомляє AFP. Претензії у швейцарської сторони з`явилися після того, як французи випустили сир з точно такою самою назвою, але з дірками. У департаменті сільського господарства Швейцарії вважають, що тільки сир, вироблений в регіоні Грюєр на заході країни, може носити таку назву. Французький Грюєр виготовляється в кількох областях, що межують з Швейцарією.

Франція, що є членом Євросоюзу, і Швейцарія, яка не входить до нього, після десятирічної суперечки уклали угоду, згідно з якою виробники сиру з обох боків можуть використовувати марку Gruyere в своїх державах. Проте швейцарська влада наполягають, що в країнах ЄС під цією назвою повинен продаватися тільки швейцарський сир. У зверненні до Комісії Євросоюзу підтриманому обома країнами, міститься прохання надати сиру Gruyere статус "захищеного зазначення джерела походження" ("Protected Designation of Origin"), що гарантує унікальність продукції.

Сир у Швейцарії - провідний сільськогосподарський продукт за розмірами експорту. У 2006 році за кордон було продано більш 56 тонн сиру. Між Швейцарією і ЄС укладена угода, що знімає всі митні бар`єри при торгівлі цим продуктом харчування.

Лента.ру