Відкрилася головна інтернет-розвага світу

Найбільші в світі збори інтернет-користувачів відкрили свої двері в іспанській Валенсії, передає РІА Новости.

Захід під назвою "Сampus Party", який шостий рік поспіль організує найбільша іспанська телефонна компанія "Тelefonica", стартував у вівторок в 00.00 за місцевим часом на місці Валенсійського ярмарку.

"Campus party" - головна світова інтернет-розвага. Тисячі людей з`їжджаються до Валенсії зі своїми комп`ютерами, щоб підключитися тут до високошвидкісного Інтернету, якого немає ніде, - його швидкість складає п`ять гігабайт на секунду. Це в п`ять тисяч разів вище, ніж у звичайного користувача вдома", - повідомляє іспанська газета La Vanguardia.

"З тією швидкістю Інтернету, яку пропонує "Telefonica", можна за дві години "викачати" дані всієї Національної бібліотеки. Цього року швидкість підключення збільшена на 35%, у порівнянні з минулим роком - тоді вона складала 3,7 гігабайт на секунду", - відзначає газета.

Formula 1 інформаційних технологій" (так охрестили в ЗМІ даний захід) пройде протягом п`яти днів, під час яких користувачі "викачуватимуть" необхідну їм інформацію, обмінюватимуться даними, гратимуть по мережі в комп`ютерні ігри.

Багато учасників заходу, крім комп`ютерів, привезли з собою улюблені крісла, щоб відчувати себе "як вдома", наперед запаслися провізією і величезною кількістю води, щоб рятуватися від спеки. Як показує досвід минулих років, рідко хто покидає "кібертабір" перш, ніж завершиться захід.