Азаров про IT-продукцію, експорт та інтелектуальні кадри

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає за необхідне до 2015 року довести експорт української IT-продукції до 8 млрд. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час обговорення з представниками громадських організацій, пов'язаних з IT-продукцією, питання про партнерство держави і бізнесу щодо підвищення інноваційності економіки, створення інтелектуального кадрового резерву.

Прем'єр-міністр зазначив, що недавно уряд прийняв постанову про створення фонду підтримки інноваційного бізнесу, завданням якого є залучення і використання як бюджетних, так і інвестиційних коштів для розвитку IT-індустрії.

Крім того, М.АЗАРОВ нагадав, що 22 грудня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про економічний експеримент. Цим документом передбачено створення сприятливих умов для розвитку IT-індустрії, зокрема, звільнення ІТ-компаній від податку на додану вартість.

«Експеримент розраховано на п'ять років. Він передбачає щорічне збільшення зайнятих у цій сфері приблизно на 20% з тим, щоб за п'ять років удвічі збільшити кількість тих, хто працює в IT-індустрії», - сказав М.АЗАРОВ.

Також він зазначив важливість для розвитку цієї галузі спеціальної освіти і наголосив на необхідності популяризації технічної освіти серед молоді.

Крім того, за словами М.АЗАРОВА, уряд розраховує, що до 2015 року кількість тих, хто працює в IT-галузі, повинна досягти 170 тис. осіб.

«Потрібно піднімати престиж робочих технічних спеціальностей», - наголосив прем'єр.