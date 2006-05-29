Google радить пресі шукати інформацію в блогах

12:38, 29 травня 2006
Наука та IT
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І не бути копією паперової версії

На International Press Institute`s World Congress 2006, який триває з 27 по 30 травня в Едінбургу і присвячений питанням захисту друкованих ЗМІ від впливу інтернету, провідний науковий співробітник Google, Крішна Бхарат (Krishna Bharat) в своєму виступі внаголосив, що в блогах люди описують події, які відбуваються з ними в житті, і нагадав, що під час вибухів у лондонському метро в блогах з`явилися фотографії з місця подій, які професійні фотографи не мали можливості зробити, повідомляє AFP.

За словами співробітника Google, з приходом інтернету змінилися методи збору і формат подання інформації, але ніяк не процес редагування. Крішна Бхарат порадив головним редакторам провідних світових друкованих видань видобувати користь з існуючих інтернет-технологій замість того, щоб намагатися шукати методи захисту від них.

На думку головного редактора онлайнової версії газети Guardian, Емілі Белл (Emily Bell) преса не може розраховувати на успіх в інтернеті, якщо просто викладатиме копію паперової версії газети. По словах Емілі Белл, відкриття RSS-мовлення принесло Guardian 100 тисяч читачів за шість тижнів роботи сервісу. Емілі Белл призвала газетярів слідувати всім технологічним віянням, які популярні серед новинної аудиторії.

Лента.ру

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