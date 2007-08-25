Електрошокер для жінок випускається в чотирьох кольорових рішеннях (фото)

Нова модель шокера, призначеного для самооборони, спричинила занепокоєння правоохоронних органів і правозахисників у США, повідомляє Reuters. Прилад, що зовні нагадує електробритву, здатний видати розряд в 50 тисяч вольт, викликати коротке замикання сигналів мозку і миттєво позбавити людину свідомості. Дальність дії шокера досягає дев`ятьох метрів. Модель С2 виготовлена в першу чергу для жінок і випускається в чотирьох кольорових рішеннях - рожевий і синій металік, срібло та чорні перли.

Електрошокери американської компанії Taser, призначені для самооборони, продаються з 1994 року, їх використовують у тому числі і поліцейські. Нова модель, що з`явилася в на ринку наприкінці липня 2007 року, коштує 350 доларів, має два електричні зонди і лазерний приціл, а також вигідно відрізняється від попередніх невеликим розміром і легкістю.

Водночас, цей шокер є доволі небезпечною зброєю, і окремі представники поліції непокояться, що ним можуть користатися зловмисники. Поліцейські вважають, що прилад, здатний “виключити” людину, повинен бути доступний тільки професійно підготовленим людям. Правозахисна організація Amnesty International також виступає проти С2, стверджуючи, що він може бути небезпечний для жінок.

Представники Міжнародної асоціації начальників поліцейських підрозділів (International Association of Chiefs of Police) штату Вірджінія висловили стурбованість тим, що вільне поширення потужних шокеров зробить роботу поліцейських ще небезпечнішою, тому що їм доведеться постійно стикатися в злочинцями, озброєними такими приладами.

Шокер C2 вільно продається в усіх штатах, крім сімох. Проте за межами США такі прилади заборонено використовувати пересічним громадянам.