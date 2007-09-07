Європоліція заборонить розміщувати в Мережі інформацію про вибухівку

Єврокомісар з питань юстиції, свобод і безпеки Франко Фраттіні вважає за необхідне запровадити в країнах-членах Євросоюзу заборону на розміщення в Інтернеті інформації щодо створення вибухових речовин, повідомив РІА Новостипредставник прес-служби Єврокомісії.

За його словами, йдеться про те, щоб ввести кримінальне покарання за поширення такої інформації.

Співрозмовник агентства зазначив, що це лише одна з пропозицій в новому пакеті заходів боротьби з тероризмом, з якими Фраттіні ознайомив членів Європарламенту в Страсбурзі. Пропозиції будуть офіційно внесені на розгляд держав ЄС в листопаді, додав представник прес-служби.

Зокрема, за його словами, Фраттіні пропонує створити при Європоліції, яка об`єднує національні поліцейські органи, базу даних про вибухові речовини та систему екстреного сповіщення на випадок їх крадіжки. Крім того, єврокомісар висловився за створення в масштабах ЄС єдиної системи реєстрації даних про авіапасажирів по аналогії з США.

Нові заходи боротьби з тероризмом продиктовані високою вірогідністю терактів у країнах ЄС, зокрема, в Іспанії, Італії, Бельгії, Великобританії та Німеччині, сказав представник прес-служби Єврокомісії.

РІА "Новости"