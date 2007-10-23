Росія запустила ракету ”Молния-М” з військовим супутником
Старт з космодрому Плесецьк
|Ракета-носій ”Молния-М”
Старт ракети "Молния-М" пройшов у штатному режимі. "Метою запуску космічного апарату "Космос" є поповнення орбітального угрупування космічними апаратами військового призначення", - сказано в повідомленні.
Ракета-носій середнього класу "Молния-М" вважається однією з найнадійніших у світі, відзначають у Космічних військах. Перший цієї ракети з космодрому "Плесецьк" був здійснений 19 лютого 1970 року. Всього з космодрому було запущено більше 220 ракет цієї модифікації.
За всю історію космодрому з Плесецька запущено близько 40 % усіх космічних апаратів у світі. На 15 липня 2006 року з космодрому було проведено понад 1550 пусків ракет-носіїв, виведено на орбіту близько 2000 космічних апаратів різного призначення.