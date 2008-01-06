”American Airlines” обладнає пасажирські літаки системою ПРО

Американська авіакомпанія "American Airlines" хоче з метою тестування обладнати свої пасажирські літаки системами протиракетної оборони. За даними USA Today, в квітні такі системи матимуть на борту три Boeing 767.

За необхідності вони зможуть захистити себе від можливих терористичних нападів.

Як повідомляється, британська лазерна система дасть змогу своєчасно знищувати ракети, що наближаються до літаків. Авіакомпанія заявила, що під час виконання регулярних рейсів тестувань не буде і протитерористичні дії не відпрацьовуватимуться.