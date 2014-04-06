Німецька компанія створила робота-кенгуру

Щорічно компанія Festo в рамках проекту «Bionic Learning Network» демонструє незвичні і захоплюючі машини, які використовують створені природою принципи як основу для технічних рішень. У результаті відвідувачі шоу і виставок, в яких бере участь Festo, можуть милуватися різними роботваринами, пише Популярна Механіка.

Зараз Festo продемонструвала робота, що імітує стрибки кенгуру, зокрема, механізм «рекуперації» - використання енергії одного стрибка для здійснення наступного. Без цієї здатності справжні кенгуру дуже швидко виснажилися, але їх сухожилля, що працюють як пружини, дозволяють тваринам тривалий час рухатися з високою швидкістю.

Читайте такожУ Нідерландах розробили акваріум, яким керує золота рибка

BionicKangaroo реалізує цей принцип, використовуючи справжні пружини, що запасають механічну енергію при приземленні і вивільняють при наступному стрибку. Робот вагою 7 кг і висотою 1 м може стрибнути на 80 см по горизонталі і на 40 см вгору - досить вражаючий результат. Так, з погляду зоології було б коректніше назвати робота не кенгуру, а валлабі - більш дрібним представником того ж сімейства.

Для живлення пневматичної системи, що приводить робокенгуру в рух, використовується невеликий компресор або пневмоакумулятори. Електронні компоненти (в тому числі датчики та інші елементи кінематичної системи, що дозволяє роботу зберігати рівновагу) живляться від легких батарей. Управління здійснюється за допомогою пов'язки MYO, що зчитує міоелектричні сигнали з передпліччя оператора.