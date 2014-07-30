Російські соціальні мережі втрачають популярність в Україні

Зараз ця частка знизилася до 21,9 %. Менш активними стали і українські користувачі «Однокласників». Влітку минулого року на них припадало 10 % переглянутих сторінок в соцмережах, а зараз - 3,6 %. Це найнижчий показник за рік, повідомляє Капітал.

Одночасно за півроку зросла активність в американських соціальних мережах. Частка Facebook, відповідно до цього ж лічильника, зросла з 29 % до 41,5 %, Twitter - з 7 % до 14 %.

Читайте такожПорошенко завів сторінку в TwitterОбсяг аудиторії поки дозволяє «ВКонтакте» залишатися найбільшою соцмережею в Україні. А з приводу зниження активності керівництво соцмережі поки не переживає. «Жодних негативних тенденцій в Україні немає. Є лише традиційний сезонний спад, характерний чи не для всіх інтернет-ресурсів», - повідомив прес-секретар «ВКонтакте» Владислав Леготкін. Із закінченням літа, за його словами, кількість відвідувань зазвичай повертається до норми і знову продовжує зростати.

Леготкін надав дані, що з січня кількість унікальних відвідувачів «ВКонтакте» з материкової частини України знизилася на 17 %, або майже на 2 млн. В Криму вона залишається стабільною - близько 500 тис. користувачів «ВКонтакте».

В «Однокласниках» зараз «сидить» понад 5 млн українців. За даними дослідницької компанії Gemius, з початку року соцмережа втратила 170 тис. українців.

Читайте такожПутін попередив росіян, що Інтернет є спецпроектом ЦРУОпитані експерти кажуть, що частка російських соцмереж в Україні, як і раніше, найбільша. Однак у зв'язку з російською агресією щодо України та анексією Криму, багато користувачів відмовилися підтримувати сервіси з Росії.

«Події, що відбуваються в Україні, відіграють свою роль у зміні інтересу українських користувачів до російських онлайн-сервісів», - констатує директор з розвитку бізнесу агентства Web-Promo Антон Воронюк. За його інформацією, суттєво зменшилася кількість пошукових запитів для російських соцмереж. Це особливо видно по «ВКонтакте»: про цей сервіс користувачі пошукачів зараз запитують удвічі рідше, ніж рік тому.