У програмах з'явиться можливість спільного доступу до файлів, однак про одночасну роботу поки не йдеться.

Компанія Adobe запускає нову функцію спільної роботи у своїх програмах Photoshop, Illustrator та Fresco.

«Це величезна економія часу для команд, які працюють над спільними проектами... Функція "Запросити до редагування" у Photoshop, Illustrator та Fresco дозволяє асинхронне редагування на всіх платформах — комп'ютері, iPad та iPhone (Fresco)», — повідомляється у блозі компанії.

Функція справді дозволяє кільком авторам працювати над одним документом, проте поки не одночасно. Щоб надати доступ іншим користувачам, автор має зберегти свій файл формату .psd чи .ai у хмарі та відправити запрошення електронною поштою.

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Поки з файлом працюватиме один з авторів, інші не зможуть його відкрити. У такому випадку новому автору запропонують дочекатися завершення роботи або створити копію.

Коли ж файл звільниться, користувач матиме доступ до збережених у ньому змін: правки інших авторів автоматично синхронізуються з початковим файлом. Окрім того, автори зможуть бачити історію редагування та скасовувати непотрібні зміни.

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Переклад: Катерина Комолова