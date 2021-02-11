Офіційно Facebook не підтвердила ці новини / Ілюстрація REUTERS
Соціальна мережа Facebook почала роботу над аудіочатом, схожим на популярний додаток для молоді Clubhouse.
Читайте такожFacebook удосконалює стрічку новин: що може змінитисяПро це пише The New York Times.
Виконавчий директор Facebook Марк Цукерберг зацікавився цією ідеєю, особисто випробував сервіс та наказав співробітникам створити подібний продукт.
Зараз проект перебуває на найпершій стадії розробки.
Відзначається, що офіційно Facebook не підтвердила ці новини. Представник Clubhouse також відмовився від коментарів.
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