Фахівці зазначили, що у часи Другої світової британці передали СРСР близько 3000 одиниць таких літаків.

Працівники Національного музею авіації України розкопали в яру під Києвом вісім британських винищувачів Hawker Hurricane часів Другої світової війни.

Як пише BBC, спершу в яру почали робити дослідження, щоб віднайти бомбу часів Другої світової війни. Проте металошукачами випадково знайшли вісім літаків Hawker Hurricane ("Ураган"), які Велика Британія передала СРСР в рамках допомоги у боротьбі з гітлерівською армією.

Фахівці зазначили, що у часи Другої світової британці передали СРСР близько 3000 одиниць таких літаків. Водночас на території України вперше виявили залишки такої кількості "Ураганів".

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"Цей літак дуже рідко можна знайти в Україні. Це дуже важливо для історії нашої авіації, тому що тут раніше не знаходили літаків за ленд-лізом", - сказав колишній пілот авіакомпанії, який проводить розкопки.

Цікаво, що у Радянському Союзі навмисно пошкоджували іноземну військову техніку, щоб не оплачувати оренду партнерам по антигітлерівській коаліції (договір ленд-лізу передбачав оплату лише в тому випадку, якщо техніка вціліла після війни).

Зокрема у восьми "Ураганів", які виявили під Києвом, вилучили інструменти, радіостанції, кулемети та інший корисний металолом. Врешті-решт літаки присипали землею у яру.

Британська зброя в Україні сьогодні

Після 24 лютого 2022 року Британія активно допомагає Україні зброєю. Лондон передав Києву ракети Storm Shadow, танки Challenger 2, а також лобіює процес передачі західних винищувачів.

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