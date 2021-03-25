Facebook працює над створенням сервісу для людей, які повертаються до суспільства після тюремного ув'язнення.
Реклама нового додатка під назвою The Re-Entry з'явилася у стрічці деяких користувачів Instagram, пише Bloomberg.
Читайте такожFacebook показала браслет для управління доповненою реальністю за допомогою сили думки (відео)У рекламному оголошенні користувачам пропонували протестувати додаток, представлений як сервіс, здатний допомогти в «підготовці до життя після в'язниці за підтримки спільноти», і залишити відгук.
У Facebook повідомили, що вивчають різні способи розв'язання проблем, «з якими стикаються представники маргіналізованих спільнот» у додатках компанії, а The Re-Entry було призначене лише для внутрішнього тестування.
Зараз компанія зняла з показів рекламу сервісу. Як заявили у Facebook, не планувалося, що її побачать звичайні користувачі.
Bloomberg зазначає, що компанія часто експериментує з ідеями сервісів і додатків, які згодом ніколи не реалізуються.
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