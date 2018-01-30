Від Facebook вимагають закрити месенджер для дітей

На думку авторів відкритого листа, соцмережі можуть бути небезпечні для дітей, оскільки вони просто не готові до того, щоб мати акаунт у соцмережах.

Більше 110 лікарів, вчителів і фахівців по здоров'ю дітей направили засновнику Facebook Марку Цукербергу відкритий лист, у якому закликали закрити месенджер Messenger Kids, призначений для дітей молодше 13 років.

Читайте такожFacebook розміщуватиме у новинній стрічці користувачів оголошення про зниклих дітейЗбором підписів займалася американська організація «За дитинство без реклами». На думку авторів листа, соцмережі можуть бути небезпечні для дітей, «діти молодшого віку просто не готові до того, щоб мати акаунт у соцмережах».

Автори листа вважають, що користування соцмережами може негативно впливати на здоров'я дітей, крім того, діти не готові до спілкування в інтернеті, не можуть зрозуміти принципів конфіденційності та доречності публікації тих чи інших текстів, фотографій або відео.

У листі цитуються дослідження, які вказують на зв'язок між використанням соцмереж і рівнем депресії у підлітків.

Messenger Kids був запущений соцмережею в грудні минулого року. Додатком діти можуть користуватися з дозволу батьків, батьки можуть контролювати, з ким саме спілкуються їхні діти, також месенджер не показує дітям рекламу і не передає дані про них рекламодавцям.