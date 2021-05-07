Новий чіп IBM на 45% продуктивніший і споживає на 75% менше енергії, ніж популярні 7-нм чіпи.

Компанія IBM представила перший у світі робочий прототип 2-нанометрового чіпа.

Цей чіп на 45% продуктивніший і споживає на 75% менше енергії, ніж популярні 7-нм чіпи, повідомляє IBM.

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У IBM стверджують, що новий 2-нм чіп потенційно може в чотири рази збільшити час автономної роботи мобільного телефону, прискорити роботу ноутбуків. Його також можна буде використовувати в автономних автомобілях, скоротивши час, необхідний для обробки даних. Крім цього, використання нових чіпів на серверах дозволить скоротити викиди вуглекислого газу завдяки зниженню енергоспоживання.

Чіп має розмір приблизно як людський ніготь, але попри розміри в ньому розміщені 50 млрд транзисторів. Збільшення числа транзисторів на чіпі дозволить зробити їх менше, швидше, надійніше і ефективніше, зазначають в компанії.

"Більша кількість транзисторів в мікросхемі також означає, що розробники процесорів мають більше можливостей для впровадження інновацій, таких як штучний інтелект і хмарні обчислення, а також нових шляхів для апаратної безпеки і шифрування", - відзначили в IBM.

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Автор: Олександр Топчій