Це дозволить проводити ток-шоу або влаштовувати музичні сесії.

Соціальна мережа Instagram вводить функцію Live Rooms, з її допомогою кожен користувач зможе запрошувати в свою пряму трансляцію до трьох осіб.

Читайте такожInstagram запустивши конкурента TikTokРаніше можна було запросити тільки одного користувача.

Instagram зазначає, що це нововведення надасть користувачам більше можливостей для взаємодії зі своєю аудиторією: дозволить проводити ток-шоу або влаштовувати музичні сесії. Оновлення також допоможе користувачам монетизувати свою діяльність, глядачі ефірів зможуть купувати спеціальні значки для підтримки вподобаних авторів. Крім того, можна буде проводити акції зі збору коштів, передає kommersant.

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Автор: УНІАН