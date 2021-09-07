Дослідники кажуть, що вже протестували зменшену версію радару.

Китайські розробники новий квантовий радар, який здатен виявляти стелс-літаки.

Про це йдеться у статті South China Morning Post.

Відмінність нового радару від старих моделей полягає у кількох параметрах. У той час як традиційні радари мають фіксовану й обертову тарілку, квантова конструкція містить інструмент у формі гармати, що розганяє електрони.

Ці електрони проходять через трубку сильного магнітного поля, створюючи так званий мікрохвильовий вихор у формі торнадо. Дослідники кажуть, що вже протестували зменшену версію радару.

Водночас перейти від теоретичного квантового радара з функцією виявлення невидимості та невеликих прототипів до реального пристрою буде нелегко. За даними видання, китайці шукають партнерів для створення повнорозмірної версії.

Читайте такожУ NASA продовжили місію марсіанського вертольота IngenuityЦе не вперше, коли Китай заявив про розробку пристроїв, які можуть підірвати стелс-технології. У 2016 році вчені вже повідомляли, що можуть виявляти літаки-невидимки.

Роботі радарів на основі квантових явищ не загрожують погодні умови, відстань і стелс-покриття. Попередні розробки базувалися на парах заплутаних фотонів.

Водночас у колах фахівців є і скептики таких технологій. Проблема з подібними оптичними квантовими радарами полягала в тому, що вони працюють на терагерцових частотах, пише 3DNews.

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Автор: Яна Ставська