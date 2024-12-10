Він здатний за п'ять хвилин виконати завдання, на яке найбільшому суперкомп'ютеру в світі знадобилося б 1025 років.

У компанії Google заявили, що змогли подолати ключовий виклик у сфері квантових обчислень за допомогою чіпа нового покоління.

Опубліковані у журналі Nature результати досліджень свідчать про те, що правильні методи корекції помилок дозволяють квантовим комп'ютерам виконувати обчислення зі зростаючою точністю в міру їх масштабування.

Як відомо, у квантових комп'ютерах замість звичайних бітів використовуються кубіти, які є надзвичайно чутливими до впливу навколишнього середовища. Вчені намагають знайти способи виправляти помилки, які виникають через цю чутливість.

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У Google заявляють, що розроблений у каліфорнійській лабораторії чіп Willow має 105 кубітів і дослідники знайшли спосіб з'єднати їх таким чином, щоб рівень помилок знижувався зі збільшенням їхної кількості. Завдяки цьому новий чіп може приблизно за п'ять хвилин виконати завдання, на яке найбільшому суперкомп'ютеру в світі знадобилося б 1025 років.

Головний операційний директор підрозділу квантових обчислень Чаріна Чоу заявила, що до кінця десятиліття квантові комп'ютери можуть зробити можливими наукові відкриття, яких наразі не досягти навіть за допомогою найпотужніших суперкомп'ютерів.

Квантові обчислення

Восени повідомлялося, що вченим з Національного університету Цін Хуа вдалося створити найменший у світі однофотонний квантовий комп’ютер.

Також раніше канадська компанія з виробництва квантових комп'ютерів D-Wave Systems представила новітній квантовий процесор Advantage2.

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