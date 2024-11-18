Advantage2 призначений для роботи з дуже ресурсоємними додатками.

Канадська компанія D-Wave завершила калібрування й тестування свого новітнього квантового процесора - Advantage2, який складається з більш ніж 4400 кубітів. Зазначається, що він у 25 000 разів швидший за свого попередника, пише Live Science.

Advantage2 призначений для роботи з дуже ресурсоємними додатками, включно з процесами на основі штучного інтелекту, підкреслили у виданні. За словами представників D-Wave, новий квантовий процесор отримав величезний приріст продуктивності порівняно з попередником, попри те, що перша модель складалася з 5000 кубітів.

"Нещодавні тести продуктивності показують, що процесор Advantage2 з 4400+ кубітами обчислювально потужніший за поточну систему Advantage, розв'язуючи низку завдань, включно із завданнями з 3D-ґратами, поширеними в матеріалознавстві, у 25 000 разів швидше. Процесор також забезпечує в п'ять разів кращі варіанти розв'язання завдань, які вимагають високого ступеня точності. Крім того, він перевершує поточну систему Advantage у 99% завдань здійсненності булевих формул, що підкреслює її можливості в широкому спектрі квантових застосувань", - заявили в компанії.

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Завдання з 3D-решітками часто використовують у матеріалознавстві для моделювання атомних взаємодій, наголосили у виданні. Швидші рішення означають, що вчені можуть розробляти й тестувати нові матеріали в коротші терміни.

Завдання здійсненності булевих формул є еталонними тестами, які оцінюють здатність системи справлятися зі складними завданнями з кількома можливими рішеннями. Ці тести допомагають оцінити ефективність процесора в таких додатках, як криптографія та логістика, де швидкий пошук рішень має вирішальне значення, пояснили у виданні.

Крім того, у D-Wave сказали, що новий процесор отримав поліпшення в трьох ключових областях: час когерентності, масштаб енергії та зв'язність кубітів.

"Наше стратегічне рішення зосередити зусилля з розробки на поліпшенні зв'язності та когерентності нашої наступної системи квантових обчислень з відпалом виявилося успішним. Ми в захваті від продуктивності нашого нещодавно відкаліброваного процесора, і ми впевнені, що ця технологія забезпечить приголомшливі результати для наших клієнтів, вирішуючи все більш складні проблеми", - заявив директор з розвитку D-Wave Тревор Лантінг.

Інші розробки в галузі квантових комп'ютерів

Раніше УНІАН писав, що в Китаї розробили 56-кубітний квантовий комп'ютер. Місцеві вчені називають його найпотужнішим у світі.

Крім того, 2021 року в Німеччині запрацював найпотужніший квантовий комп'ютер у Європі. Це перший комп'ютер компанії IBM, представлений за межами США з процесором у 27 кубітів.

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