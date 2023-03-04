Існує можливість, що частина виверження досягне нашої планети.

Великий сонячний спалах стався 3 лютого, оголошено попередження про незначний сонячний шторм, повідомляє The Watchers.

Радіовипромінювання двох типів зі швидкістю 247 км/с зареєстровані о 17:53 за всесвітнім координованим часом (19:53 за Києвом - УНІАН), що свідчить про сильний викид корональної маси і сонячний радіаційний шторм, повідомляє видання. Крім того зареєстрований 10-сантиметровий радіосплеск.

Хоча регіон, де стався спалах, спрямований не на Землю, все одно існує можливість, що частина виверження все ж досягне нашої планети.

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Магнітні бурі в березні 2023 - найнебезпечніші дати

Як повідомляв УНІАН раніше, на початку березня очікується триденна магнітна буря - з 5 по 7 число.

Буря 5 березня буде слабкою, 6 березня - середньою, потім 7 березня - знову слабкою. Потім слабка одноденна магнітна буря прогнозується 15 березня.

Як захиститися від магнітної бурі-поради

Щоб мінімізувати вплив магнітної бурі на організм:

їжте менше фастфуду, жирної, смаженої, солоної і гострої їжі, відмовтеся від кави, сигарет і алкоголю;

робіть зарядку або хоча б більше ходіть пішки;

регулярно провітрюйте кімнату;

виключіть з життя головні джерела стресу;

лягайте спати в один і той же час доби.

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