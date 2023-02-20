Частину корональної маси викинуло у бік Землі.

Тривалий сонячний спалах з викидом корональної маси стався на Сонці. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, сонячний спалах стався 17 лютого. Подія тривала 72 хвилини. Був проведений викид корональної маси з повним ореолом, і, схоже, присутній компонент, спрямований на Землю. Розрахунковий час прибуття - сьогодні, 20 лютого.

Це найсильніший сонячний спалах з 20 квітня 2022 року, а також п'ятий сонячний спалах Х-класу з початку року та перший спалах із компонентом, спрямованим на Землю.

Після спалаху було виявлено радіовипромінювання зі швидкістю 2407 км/с і радіосплеск тривалістю 22 хвилини. Як повідомляється, це може призвести до значного радіошуму. Однак, як правило, цей шум недовговічний, але може перешкоджати чутливим приймачам, включаючи радари, GPS та супутниковий зв'язок.

Як захиститися від магнітної бурі - поради

Щоб захистити організм від негативного впливу бурі, потрібно дотримуватися правил здорового способу життя.

Постарайтеся менше нервувати. Виключіть з життя головні джерела стресу.

Присвятіть вільний час активного відпочинку, зробіть зарядку. Замість поїздки на транспорті пройдіться пішки.

Регулярно провітрюйте кімнату або частіше бувайте на вулиці.

Відмовтеся від кави, сигарет і алкоголю.

Їжте менше смаженої, жирної і гострої їжі, а також фастфуду.

Лягайте спати в один і той же час, постарайтеся спати не менше 7 годин на добу.

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