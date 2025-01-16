Ілон Маск вже привітав компанію Blue Origin, яка створила ракету-носій.

16 січня багаторазова ракета-носій New Glenn від компанії Blue Origin вирушила у свій перший політ. Про це повідомляє портал Space.com.

Це перший реальний крок космічної компанії Джеффа Безоса у її прагненні скласти конкуренцію SpaceX Ілона Маска.

"‎Вітаю з виходом на орбіту з першої спроби!", - написав з цього приводу сам Маск.

Запуск і розділення ступенів ракети пройшли в штатному режимі. При цьому Blue Origin не змогла повернути та посадити перший ступінь New Glenn на баржу в Атлантичному океані.

Другий ступінь ракети відпрацював штатно і досяг орбіти, доставивши демонстраційне корисне навантаження. Загалом перший політ New Glenn можна назвати вдалим.

Нагадаємо, New Glenn є двоступінчастою важкою ракетою, яку американська компанія Blue Origin розробляє з 2012 року. Очікується, що вона зможе виводити на низьку навколоземну орбіту корисне навантаження масою до 45 т.

Ракетно-космічна галузь - головне

Ракету New Glenn вважають головним конкурентом багаторазових ракет SpaceX, які встановили свого роду "монополію" на ринку комерційних запусків.

Варто сказати, що компанія Маска також не стоїть на місті - у червні 2024-го вона успішно приводнила прискорювач надпотужної ракети Starship.

У жовтні SpaceX вперше успішно спіймала її прискорювач, що стало одним з найважливіших кроків компанії, який наблизив подорож людини на Марс.

Вас також можуть зацікавити новини: