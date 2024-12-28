Ракета-носій New Glenn має вирушити у свій перший політ не раніше 6 січня.

Космічна компанія Blue Origin провела повноцінне статичне вогневе випробування перспективної ракети New Glenn. Про це повідомляє офіційний сайт компанії.

Як заявили у Blue Origin, всі сім двигунів відпрацювали в штатному режимі протягом 24 секунд. Це перший раз, коли компанія керувала апаратом як єдиною повністю інтегрованою системою.

Головною метою тестів була підготовка до першого запуску ракети-носія, який може відбутися 6 січня.

New Glenn є двоступінчастою важкою ракетою-носієм, яку американська компанія Blue Origin розробляє з 2012-го року. Перший ступінь отримав сім нових метанових двигунів BE-4. Він буде придатний до багаторазового використання.

Таким чином, New Glenn можна розглядати як умовний аналог ракети Falcon 9 від компанії SpaceX, яка також має багаторазовий перший ступінь.

Очікується, що нова ракета від Blue Origin зможе вивести на низьку навколоземну орбіту корисне навантаження масою до 45 т.

Компанія Blue Origin – довідка

Blue Origin є американською приватною аерокосмічною компанією, яку у 2000 році створив засновник Amazon Джефф Безос.

Нині Blue Origin вже здійснює запуски свого багаторазового корабля New Shepard. Один із запусків компанія виконала у серпні цього року.

Також нагадаємо, що у вересні 2022-го New Shepard вибухнув через хвилину після зльоту. На щастя, людей на його борту не було.

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