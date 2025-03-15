Якщо все пройде успішно, то місії з людьми почнуться у 2029-2031 роках.

Керівник SpaceX Ілон Маск пообіцяв відправити Starship на Марс уже наприкінці наступного року – на ній полетить людиноподібний робот Optimus, який стане першим колоністом.

Якщо все пройде успішно, то місії з людьми почнуться вже у 2029 році. Хоча 2031 рік здається більш імовірним, написав Маск на своїй сторінці в соцмережі X.

За словами підприємця, подорожувати із Землі на Марс можна тільки кожні 2 роки, коли планети вишикуються в ряд. "Це збільшує складність завдання, але також служить імунітетом Марса від різних катастрофічних подій на Землі".

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Наразі Starship активно тестують на Землі – щоправда, останнім часом не все йде гладко і кораблі вибухають під час випробувань. Восьмий тестовий запуск Starship 6 березня завершився вибухом і падінням уламків – майже так само, як і сьомий тестовий політ.

Що стосується Optimus, також відомого як Tesla Bot – це людиноподібний робот, який розробляє інша компанія Маска. 170-сантиметровий андроїд задуманий для виконання "небезпечних, повторюваних і нудних завдань", але не має на меті відбирати робочі місця у самих людей. У майбутньому у світі буде стільки ж роботів, скільки і людей, вважає Маск.

Раніше Маск показав процес "розмноження" своїх людиноподібних роботів Optimus. Вони працюють на базі найбільш передового штучного інтелекту – такий самий використовується в автомобілях Tesla.

Тим часом Neuralink Маска продовжує чипувати людей – до 2035 року їх будуть мільйони, вважають у компанії. У перспективі він дасть змогу не тільки керувати комп'ютером, а й повертати рухливість кінцівкам, боротися з депресіями, і навіть змусити мозок працювати ефективніше.

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