Нещодавно Neuralink імплантувала нейрочип уже третьому пацієнту.

Компанія Ілона Маска Neuralink вживила нейрочип у мозок третього пацієнта. Про це розповів сам підприємець і заявив, що "всі пристрої працюють добре".

До кінця 2025 року Neuralink, у рамках клінічних випробувань, планує провести операції з імплантації чіпа ще 20-30 пацієнтам. Бажання взяти участь у випробуваннях виявили понад тисячу паралізованих добровольців, проте компанії підходять менше сотні з них, пише The Economic Times.

Уперше чип імплантували в січні 2024 року паралізованому американцеві. Він продовжує ним користуватися і навіть хоче зробити "апгрейд" для управління роботами. Друга операція відбулася влітку. Neuralink показувала, як другий пацієнт грає в Counter-Strike 2 "силою думки" вже на другий день після операції.

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Маск очікує, що до 2035 року мозковими імплантами зможуть користуватися мільйони пацієнтів. У перспективі він дасть змогу не тільки керувати електронікою, а й повертати рухливість кінцівкам, боротися з депресіями, і навіть змусити мозок працювати ефективніше.

Компанія також розробляє новий пристрій Blindsight, здатний повернути зір навіть сліпим від народження. Він уже отримав схвалення від Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA).

Також у найближчі пару років очікується вихід людиноподібних роботів Optimus від Tesla. Згідно із задумом, андроїди замінять більшу частину рутинної людської роботи. Але Маск запевняє, що вони не мають наміру відбирати робочі місця у самих людей.

Зі свого боку Ілон Маск прогнозує, що до кінця 2025 року ШІ стане розумнішим за будь-яку людину. А ймовірність того, що ШІ перевершить інтелект усіх людей, разом узятих, до 2030 року становить 100%.

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