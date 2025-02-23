На відміну від багатьох гуманоїдів, він використовує синтетичні м'язи для відтворення близьких до людських рухів.

Польська компанія Clone Robotics показала тести свого гуманоїдного робота Protoclone. Розробники називають його "першим на сьогодні двоногим андроїдом з опорно-руховим апаратом".

На відміну від багатьох інших людиноподібних роботів, Protoclone використовує полімерний скелет і більше ніж 1000 штучних м'язів (міофібрили), які заповнені гідравлічною рідиною. Її прокачує електричний насос.

Крім цього робот оснащений просунутою сенсорною системою, що охоплює чотири камери глибини в черепі для завдань зору, під 70 інерційних датчиків для відстеження положення суглобів і 320 датчиків тиску для силового зворотного зв'язку. Розробники стверджують, що робот зможе навчатися новим діям у процесі спостереження за людьми.

Відео дня

На відео, опублікованому розробниками, робот показаний підвішеним до стелі, при цьому його кінцівки смикаються і роблять рухи, схожі на людські.

У Clone Robotics розраховують, що в майбутньому технологія має стати основою для комерційних андоїдів-помічників. Очікується, що фінальний варіант Protoclone зможе впевнено використовувати різні інструменти і виконувати повсякденні завдання, на кшталт прання, миття посуду і навіть готувати. Компанія поки не оголосила ціни, відомо лише, що попередні замовлення на них відкриють у 2025 році.

Уперше цю технологію продемонстрували публіці ще 2022 року, випустивши роборуку, яка використовувала ту саму м'язову систему Myofiber.

Тим часом керівник Tesla Ілон Маск обіцяє 10 000 людиноподібних роботів Optimus уже в 2025 році. Згідно із задумом, такі роботи покликані замінити більшу частину рутинної людської роботи. У майбутньому у світі буде стільки ж роботів, скільки і людей, вважає Маск.

Раніше Маск показав процес "розмноження" своїх людиноподібних роботів Optimus. Вони працюють на базі найбільш передового штучного інтелекту – такий самий використовується в автомобілях Tesla.

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