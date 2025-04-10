Раніше астрономи стверджували, що день на Урані триває приблизно 17 годин, 14 хвилин і 24 секунди.

День на Урані приблизно на півхвилини довший, ніж вважалося раніше. Про це свідчать результати нового дослідження.

Як пише Live Science, аналіз 11 років спостережень космічного телескопа Габбл показує, що день на Урані триває 17 годин, 14 хвилин і 52 секунди. Це на 28 секунд довше, ніж оцінив космічний апарат НАСА Voyager 2, коли він пролетів повз Уран у 1986 році. Дослідники повідомили про оновлену оцінку в журналі Nature Astronomy.

Зазначається, що майже 40 років тому Voyager 2 став першим космічним апаратом, який спостерігав за Ураном зблизька. Використовуючи радіосигнали від полярних сяйв планети і дані про магнітне поле, зібрані космічним апаратом, астрономи того часу виявили, що день на Урані триває приблизно 17 годин, 14 хвилин і 24 секунди.

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"Дослідники використовували цей період обертання для визначення системи координат для планети. Але виміряний період мав притаманну йому невизначеність близько 36 секунд, яка поступово накопичувалася в міру проходження кожного дня Урана. Протягом кількох років невизначеність унеможливила точне визначення орієнтації магнітної осі планети", - ідеться в статті.

Для того, щоб отримати більш надійні оцінки періоду обертання планети, автори нового дослідження відстежували рух полярних сяйв на магнітних полюсах Урану за шістьма наборами спостережень Габбла, проведених у період з 2011 по 2022 рік. Це допомогло їм уточнити місце розташування магнітних полюсів планети, які вони використовували для більш точної оцінки періоду обертання Урана. За словами команди вчених, новий вимір має невизначеність менше ніж 0,04 секунди. Перший автор дослідження Лоран Ламі, астроном Паризької обсерваторії, заявив:

"Безперервні спостереження з Габбла мали вирішальне значення. Без цього багатства даних було б неможливо виявити періодичний сигнал із досягнутим нами рівнем точності".

Важливо, що різниця у 28 секунд перебуває в межах похибки розрахунку Voyager 2, але нова тривалість має набагато меншу невизначеність.

"Не так уже й багато всього змінилося. Тепер вона досить точна, щоб бути більш корисною", - сказав Тім Беддінг, астроном із Сіднейського університету в Австралії, виданню New Scientist.

За словами астрономів, з цією меншою невизначеністю система координат, заснована на новому вимірі періоду обертання Урану, повинна протриматися кілька десятиліть. Майбутні місії до Урана, такі як пропоновані Uranus Orbiter і Probe, можуть покладатися на цю систему координат при виборі місця входу в атмосферу.

"Завдяки цій новій системі довготи ми тепер можемо порівнювати спостереження за полярними сяйвами, що охоплюють майже 40 років, і навіть планувати майбутню місію до Урана", - зазначив Ламі.

Новини про вивчення планет

Відтепер у Сатурна аж 274 супутники - найбільше серед усіх планет Сонячної системи. Міжнародний астрономічний союз офіційно визнав відкриття 128 нових супутників Сатурна, здійснене командою астрономів під керівництвом Едварда Ештона з Академії Сініка в Тайвані.

Це відкриття викликало багато запитань, зокрема щодо того, як вдається виявляти супутники, чому їх досі не помічали, як назвуть усі ці об'єкти, чи є ще невиявлені супутники та взагалі чому той чи інший об'єкт вважається супутником.

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