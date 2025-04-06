Хоча останнім часом планета нагрівається швидше, ніж зазвичай, темпи потепління могли би бути ще вищими.

Глобальне потепління почало прискорюватися в останні кілька років. Вчені вважали, що процес могли підстібнути недавні виверження потужних вулканів. Однак нове дослідження показало, що без цих вивержень клімат теплів би ще вищими темпами.

Підводний вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, розташований у південно-західній частині Тихого океану, почав потужно вивергатися в січні 2022 року. Він викинув в атмосферу великий обсяг водяної пари та інших газів - причому на велику висоту, до 20 кілометрів. Згодом це виверження назвали найпотужнішим у 21-му столітті на поточний момент.

Оскільки водяна пара вважається одним із потужних чинників глобального потепління, саме це виверження низка вчених вважали винуватцем прискореного потепління останніми роками. Однак нове дослідження, опубліковане в журналі Communications Earth & Environment, спростовує цю думку.

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Учені зазначають, що водяна пара у верхніх шарах атмосфери затримується лише на короткий час, а потім перетворюється на опади, оскільки холодне повітря не може утримувати багато вологи. Автори нового дослідження зазначили, що крім водяної пари, яка швидко випала дощем, вулкан викинув в атмосферу і деяку кількість діоксиду сірки. А ось вона тримається в атмосфері досить довго і, що важливіше, справляє зворотний ефект - працює як фактор глобального похолодання.

У підсумку, підсумовуючи фактори, що прискорюють і сповільнюють зміну клімату, вчені дійшли висновку, що загальний вплив від виверження Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай був зворотним до глобального потепління: воно охолодило температуру в Південній півкулі планети приблизно на 0,1 градуса.

Автори дослідження вважають це важливою інформацією, яка стане в пригоді, коли люди зможуть зайнятися "геоінжинірингом", тобто штучним регулюванням клімату.

Зміна клімату: останні новини

Як писав УНІАН, глобальне потепління дуже негативно позначається на стані ізольованих водойм, таких як озера. Переважна більшість із них стрімко втрачають кисень, що загрожує загибеллю організмів, які їх населяють.

Також ми розповідали про серйозну загрозу, яку несе в собі танення вічної мерзлоти внаслідок глобального потепління. Там у вічних льодах можуть досі зберігатися живими бактерії-збудники небезпечних давніх хвороб, невідомі сучасному людству.

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