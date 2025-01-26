Американський стартап має намір відредагувати гени живих родичів цих зниклих видів, аби виростити з ембріона вже новий-старий вид.

Команда науковців намагається повернути до життя вимерлі види тварин, використовуючи останні технологічні досягнення. Зокрема хочуть відродити шерстистого мамонта, дронта (великий нелітаючий птах) і тасманійського тигра. Про це в авторській статті для Forbes пише американський еволюційний біолог із Ратгерського університету Скотт Треверс.

Сміливий науковий проект намагається реалізувати компанія Colossal Biosciences, що базується в Далласі (Техас, США). Вона вже залучила близько 200 мільйонів доларів для фінансування своєї ідеї.

Головна мета команди науковців – відродити шерстистого мамонта, який вимер близько 4000 років тому. Засновники компанії пояснили, що вони не так сумують за доісторичним світом, як хочуть знайти способи протистояти зміні клімату. Повернувши мамонтів до арктичних середовищ, вони сподіваються омолодити тундрові луки і цим зменшити танення вічної мерзлоти — головного джерела викидів метану, які прискорюють глобальне потепління.

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Вважається, що мамонти будуть утрамбовувати шари снігу в тундрі, зменшуючи тепловіддачу до ґрунту та сповільнюючи танення вічної мерзлоти. Крім того, вони можуть сприяти зростанню луків, які відбивають більше сонячного світла, ніж темні лісові пологи, таким чином пом’якшуючи здатність поверхні землі відбивати сонячне світло назад у космос.

Втім, це лише теорія, яка має багато скептиків. Противники ідеї попереджають, що таке втручання в екосистему може призвести до небажаних наслідків, включаючи конкуренцію з існуючими видами та іншу непередбачену динаміку.

Так чи інакше, а стратегія Colossal Bioscience з відродження мамонтів ґрунтується на передових досягненнях генної інженерії та синтетичної біології. Вчені хочуть проаналізувати ДНК із заморожених решток цих тварин, аби визначити генетичні відмінності між мамонтом і його найближчим сучасним родичем, азіатським слоном.

Потім, використовуючи новітні інструменти редагування генів, дослідники хочуть змінити геном азіатського слона так, щоб створити гібридний ембріон. Цей ембріон буде розвиватися або у сурогатній-матері слонисі або у синтетичній утробі — це ще одна технологія, яку Colossal розробляє.

За тим самим принципом планується воскресити тасманійського тигра та дронта, теж використовуючи в якості відправної точки їхніх найближчих живих родичів – нумбата і нікобарського голуба відповідно.

Дронт, або Птах Додо – нелітаючий птах, що мешкав на острові Маврикій в Індійському океані і вимер наприкінці 1600-х років через надмірне полювання та знищення середовища існування. Його відродження може стати прикладом для відновлення острівних екосистем, які особливо вразливі до втрати видів.

Тасманійський тигр, або тилацин – це хижа сумчаста тварина, яка вимерла фактично "вчора" – у 1930-х роках. Його відродження може допомогти контролювати інвазивні види на Тасманії, великому острові на південь від Австралії.

Загалом плани Colossal Bioscience викликають чимало критики. Скептики ставлять під сумнів, що відроджені завдяки генній інженерії види будуть саме тими, які вимерли колись. Можливо, це буде щось інше, хоч і дуже схоже. Крім того є питання до того, як відроджені види вплинуть на екосистему і як вони зможуть протистояти сучасним хворобам.

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