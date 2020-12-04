Науковцям з Університету Колорадо вдалося збагатити культурологічне знання про прадавні статуетки Венери новими уточненнями.
Про це повідомляє Science alert.
Заведено вважати, що вказані статуетки є ідеалом краси жінки первісної доби і можуть символізувати богиню плодючості. Однак розкішні форми вирізаних на камінні зображень можуть й символізувати боротьбу прадавніх людей за виживання.
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Американські вчені зробили таке уточнення з огляду на місця, де були виявлені знахідки: місця давніх льодовиків і суворого клімату.
Багато фігурок вирізали в останній льодовий період, коли температура різко впала, а льодові маси скували материки планети.
Можливо, їхні форми є відповіддю на голод і холод, який переживали наші предки, і демонструють переваги жінок у тілі перед критичними метеорологічними умовами.
«В цей період люди зіштовхнулися з наступом льодовиків і падінням температур, що призвело до харчового стресу, регіонального вимирання й скорочення населення… Ми припускаємо, що вони передають ідеали розміру тіла для молодих жінок, особливо тих, хто жив поряд з льодовиками», – пояснюють автори нового дослідження.
Таким жінкам було легше виношувати дітей і годувати немовлят грудьми.
Водночас фігурки, кажуть археологи, зменшуються у пропорціях разом з потеплінням клімату. Науковці підсумовують, що в останній льодовий період статуетки стали ідеологічним інструментом, який дозволяв покращити фертильність і витривалість матері та новонароджених.
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