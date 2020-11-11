Випромінювання магнітного поля Юпітера може викликати світіння на крижаній поверхні, що покриває його супутник Європу, через реакції з хімією льоду.

Американські вчені вважають, що крижана поверхня Європи постійно бомбардується електронами, які змушують її злегка світитися.

Цікаво, що це випромінювання залежить від складу льоду, впевнені фізики з Каліфорнійського технологічного інституту та Лабораторії реактивного руху NASA. Про це пише НВ.

Читайте такожВчені знайшли у Всесвіті приховану матерію

У новому дослідженні група під керівництвом фізика Мурті Гудіпаті з Каліфорнійського технологічного інституту передбачає, що випромінювання магнітного поля Юпітера може викликати світіння на крижаній поверхні, що покриває Європу, через реакції з хімією льоду.

«Поверхня Європи постійно отримує потоки заряджених частинок через наявність сильного магнітного поля Юпітера. Ці заряджені частинки високої енергії, в тому числі електрони, взаємодіють з поверхнею, багатою льодом і сіллю, що призводить до складних фізичних і хімічних процесів», — пояснюють дослідники в своїй статті.

З огляду на те, що ми ще не повністю розуміємо хімічний склад крижаного покриву Європи, неясно, як будуть виглядати ці процеси, і ні обсерваторія Кека на Гаваях, ні космічний телескоп Хаббла не зареєстрували це гіпотетичне світіння, що відбувається до сих пір.

Однак коли-небудь в наступному десятилітті ми зможемо краще розглянути це світіння поблизу, коли космічний корабель Europa Clipper відвідає супутник і отримає шанс зафіксувати явище, яке називається електронно-стимульованою люмінесценцією.

Моделювання та експерименти в лабораторії

А поки в низці експериментів в лабораторії команда Гудіпаті охолоджувала ядра водяного льоду в алюмінієвій трубці, нагріваючи лід до температури ~ 100 K(-173,15 ° C) і піддаючи його імпульсам електронного випромінювання.

Коли вони це зробили, лід випромінював світіння, але інтенсивність освітлення залежала від того, які хімічні речовини, крім льоду, були присутні у воді.

«Аналоги льоду Європи випромінюють характерні спектральні сигнатури в видимому діапазоні при впливі випромінювання електронів високої енергії. Ми виявили, що присутність хлориду і карбонату натрію сильно гасила світло, в той час як епсоміт посилював радіаційне світіння льоду», — пишуть автори.

Можливо, що системи візуалізації Europa Clipper зможуть спостерігати світіння з орбіти (близько 50 км над поверхнею) і, аналізуючи спектри, пролити нове світло на хімічний склад місячного льоду, розрізняючи матеріал з областей чистого водяного льоду.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН