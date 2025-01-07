Дослідники провели 4000 комп'ютерних симуляцій, щоб вивчити, як поступова втрата льоду впливає на магматичні осередки, поховані під крижаним щитом Антарктиди.

Танення льоду в Антарктиді може спровокувати виверження вулканів під величезним крижаним щитом континенту, створюючи повільний, але небезпечний зворотний зв'язок, попереджають учені.

Нове дослідження припускає, що танення крижаного щита Антарктиди, викликане кліматичною кризою, може посилити вулканічну активність під поверхнею. Про це пише The Independen.

Зазначається, що в Антарктиді розташовано понад 100 вулканів, багато з яких сховані під крижаним щитом, особливо вздовж західного узбережжя. Хоча деякі з цих вулканів підносяться над льодом, багато хто з них поховані глибоко під ним, що ускладнює їхнє виявлення і вивчення.

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Дослідники провели 4000 комп'ютерних симуляцій, щоб вивчити, як поступова втрата льоду впливає на магматичні осередки, поховані під крижаним щитом Антарктиди.

Результати показали, що в міру танення льоду він знімає тиск на породи під ним, дозволяючи стислій магмі розширюватися. Цей процес збільшує тиск на стінки магматичних вогнищ, потенційно викликаючи вулканічні виверження.

Коли лід тане, тиск на поверхню падає, дозволяючи газам, розчиненим у магмі, виходити назовні - як під час відкривання пляшки з газованою водою. Цей викид газу створює тиск у магматичній камері, збільшуючи ймовірність виверження.

Хоча ці виверження відбуваються під поверхнею і можуть бути не помітні, вони можуть мати значні наслідки. Тепло від підльодовикових вулканічних вивержень може прискорити танення глибоко під поверхнею, послаблюючи крижаний покрив і потенційно призводячи до подальшої вулканічної активності.

Вчені попередили, що цей процес може створити повільний зворотний зв'язок: танення льоду знижує поверхневий тиск, що призводить до більшої кількості вулканічних вивержень, які, своєю чергою, виділяють тепло, що прискорює танення льоду. У дослідженні сказано:

"Виверження під крижаним покривом можуть посилити танення, посилюючи проблеми, вже викликані підвищенням глобальної температури".

Дослідження припускає, що цей механізм зворотного зв'язку діє протягом століть, тобто ефекти можуть зберігатися, навіть якщо людство різко скоротить викиди парникових газів. Історичні дані вказують на те, що подібні процеси могли відбуватися під час останнього льодовикового періоду, коли крижаний покрив Антарктиди був набагато товщим.

Вчені відзначили повільний темп цих змін, але вони викликають побоювання щодо довгострокової стабільності Антарктиди і наслідків для рівня світового океану. Крижаний покрив континенту вже є основним чинником підвищення рівня моря, а зростаюча вулканічна активність може посилити проблему.

Дослідження танення льодів в Антарктиді

Навколо Антарктиди посилюються шторми через втрату морського льоду, який вчені описують як "зрушення, не схоже ні на що за останнє століття". За їхніми словами, така зміна може мати величезний вплив на клімат.

У новому дослідженні Національного океанографічного центру Великої Британії, опублікованому в журналі Nature, було вивчено рекордно низький рівень морського льоду в Антарктиці взимку 2023 року.

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