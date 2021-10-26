Комерційних блоків не буде в списку чатів, особистих бесідах або групах, обіцяє Дуров.

Скоро в месенджері Telegram з'являться рекламні блоки, але власник і засновник компанії Павло Дуров обіцяє, що більшість користувачів навряд чи це помітить.

Про це він повідомив у своєму офіційному каналі.

Дуров обіцяє, що реклами не буде в списку чатів, особистих бесідах або групах. Комерційні блоки з'являться тільки у великих каналах.

Крім того, для показу реклами не будуть використані особисті дані користувачів.

"Конфіденційність користувачів для Telegram першорядна. Вміст рекламних повідомлень залежатиме тільки від тематики каналів, в яких вони виводяться, а не від особистих даних користувачів", - пише Дуров.

Читайте такожTelegram випустив масштабне оновлення: як скористатися новими функціямиТакож, за його словами, офіційні рекламні повідомлення будуть ненав'язливими - в них будуть лише короткі тексти (до 160 символів) без зовнішніх посилань або фотографій. Таке оголошення буде показуватися тільки після перегляду всіх нових повідомлень в каналі.

Щоб скористатися рекламною платформою, замовнику доведеться внести не менше 2 млн євро депозиту, з яких 1 млн буде утримуватися як депозит, а сума, що лишиться, буде витрачена на рекламу. Крім того, рекламодавці зможуть обрати мову і тематику каналів, де будуть показуватися їх оголошення.

Як вже повідомляв УНІАН, раніше Telegram вже дозволив продавцям приймати платежі у будь-яких чатах, включаючи групи і канали.

Автор: Станіслав Кожемякін